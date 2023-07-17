Марио Фернандес признался, что болел за «Зенит» в матче Суперкубка России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что поддерживал питерскую команду в матче против ЦСКА в рамках Суперкубка России.

Отметим, что сегодня, 17 июля, петербуржцы объявили о переходе 32-летнего футболиста.

«Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава богу, так и произошло», — приводит слова бразильского игрока пресс-служба питерцев.

Добавим, «Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России в серии пенальти (0:0, пенальти - 5:4). Фернандес присоединился к команде Сергея Семака на правах свободного агента, так как весной нынешнего года он расторг соглашение с «Интернасьоналом». Ранее он играл за красно-синих с 2012 по 2022 годы.