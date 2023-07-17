Газзаев рассказал о желании Марио Фернандеса вернуться в ЦСКА 

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес хотел вернуться в столичный клуб.

«Марио очень хотел играть в ЦСКА, но это не его вина, что он туда не вернулся. Как мы можем судить, клубы не смогли договориться о трансферной сделке. Ему надо было как-то трудоустраиваться», — приводит слова 68-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в июле прошлого года Фернандес приостановил свою карьеру и контракт с ЦСКА. В начале 2023 года он принял решение возобновить выступления и присоединился к «Интернасьоналу», однако весной расторг соглашение с бразильским клубом. В понедельник, 17 июля, 32-летний футболист перешел в «Зенит» в качестве свободного агента.