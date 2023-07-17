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Агент Кокорина назвал условие, при котором футболист останется в «Фиорентине»

Россиянин отправился на сборы в составе «фиалок».
17 июля 2023 16:35
автор: Александр Шульгин

Агент российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина - Тимофей Бердышев рассказал, при каких обстоятельствах форвард может остаться во Флоренции.

«Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть.

Если нам «Фиорентина» скажет, что мы не будем получать довольно большого игрового времени, после этого мы начнем какие-то обсуждения. На сегодняшний день Александр - игрок «Фиорентины», который тренируется с «Фиорентиной», с которой у него контракт», - приводит его слова Metaratings.

Он также отметил, что возвращение игрока в кипрский «Арис» возможно в том случае, если итальянский клуб откажется от услуг россиянина.

Напомним, прошлый сезон Кокорин провел в «Арисе» на правах аренды и помог клубу впервые в истории стать чемпионом Кипра и завоевать Кубок страны. Попутно россиянин стал лучшим игроком команды.

источник: Metaratings.ru
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