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Совсем не «тренеришка»: экс-защитник «Спартака» Брызгалов вспомнил период работы с Унаи Эмери

Испанец не проработал в Москве и полугода.
17 июля 2023 17:03
автор: Александр Шульгин

Защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов поделился своими воспоминаниями от работы под руководством Унаи Эмери в бытность свою футболистом московского «Спартака».

«Хороший тренер. Он всем все доказал после «Спартака»! Но в России он немного упустил нить, что привело к ухудшению результата», - приводит слова игрока телеканал «Матч ТВ».

Он также опроверг информацию о том, что при испанце команда раскололась на легионеров и россиян.

Напомним, Эмери проработал в «Спартаке» с июня по ноябрь 2012 года и был уволен после разгрома от московского «Динамо» со счетом 1:5. Больше всего тоношения с наставником не сложились у выступавшего тогда за «Спартак» Артема Дзюбы, назвавшего испанца «тренеришкой».

После этого он четырежды выигрывал Лигу Европы (три раза - с «Севильей» и один - с «Вильярреалом»), а также все внутренние трофеи с французским «ПСЖ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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