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Роберт Ренан высказался о возможном уходе из «Зенита» 

Бразильский футболист присоединился к питерской команде в начале года.
17 июля 2023 17:15
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Зенита» Роберт Ренан оценил вероятность того, что он покинет стан сине-бело-голубых в ближайшее время.

«Совершенно точно не думаю об уходе из «Зенита», я — чемпион! Когда я перешел в эту команду, хотел побеждать, становиться чемпионом. Счастлив, что уже имею целых два титула! Намерен продолжать в том же духе», — приводит слова 19-летнего игрока «РБ Спорт».

Добавим, Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. Всего за команду Сергея Семака он провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 он стал чемпионом России, а накануне выиграл Суперкубок страны. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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