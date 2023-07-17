Блогер Влад Бумага принял участие в суперфинале BetBoom МКС-2023

В воскресенье, 16 июля, на «ВТБ Арене» состоялся суперфинал BetBoom Московского кубка селебрити (МКС-2023) – популярного медиафутбольного турнира.

Разогрев матча, в котором сошлись команды 2DROTS и Broke Boys, начался за 2,5 часа до его начала с серии челленджей между командой ФК «Динамо» и звёздами МКС.

Помимо футболистов основного состава бело-голубых, за динамовцев сыграли и их звёздные болельщики: Влад (А4) Бумага, Артур Далалоян, Ваня Дмитриенко, Антон Кленов, Герман Эль Классико и Ромарой.

Автором первого забитого мяча стал известный детский блогер Влад А4, замкнувший навес Фёдора Смолова в челлендже «Удары слёта». Испытание завершилось со счетом 2:2.

В следующем конкурсе участникам нужно было попасть в перекладину с 11 метров – с этой задачей справился лишь Ромарой.

В третьем челлендже «Эстафета» на точность передач вновь первенствовало «Динамо», а Влад мастерски прошёл свой этап.

Далее игрокам нужно было поражать мишени в створе ворот, и первый же удар Бумаги принёс его команде 5 баллов – в итоге динамовцы обыграли своих соперников 15:10.

Наконец в игре 3 на 3 лучше себя проявили звёзды МКС, которые потом победили в серии пенальти со счетом 5:4.

Ещё больше зрителей, которых на трибунах «ВТБ Арены» оказалось почти 20 тысяч, разогрел концерт рэпера Pharaoh. Сам финальный поединок турнира также выдался ярким – 2DROTS в конце первого тайма пропустили с пенальти и остались в меньшинстве, но после перерыва забили дважды и завоевали желанный трофей!