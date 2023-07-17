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В «Арисе» оценили вероятность возвращения Александра Кокорина в кипрский клуб

В данный момент российский форвард проводит тренировочный сбор с «Фиорентиной». 
17 июля 2023 17:28
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением по поводу возможного возвращения нападающего «Фиорентины» Александр Кокорина в кипрскую команду.

«Наш владелец клуба на связи с Кокориным. Посмотрим, как пойдет. Пускай пройдет первый подготовительный период. Как я слышал, Саша очень хорошо себя там показывает, находится в отличной форме. Радует, что мы внесли вклад в то, что он приехал в таком состоянии. С другой стороны хочется видеть его в своих рядах. Трансферное окно закрывается 15 сентября у нас, будем ждать», — приводит слова 35-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Кокорин принадлежит «Фиорентине» с 2021 года. Сезон-2022/2023 он провел в аренде в составе «Ариса» и сыграл за команду 30 матчей, отличившись 13 забитыми мячами и шестью ассистами. Россиянин был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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