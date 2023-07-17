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Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с изображением Марио Фернандеса с «ВЭБ Арены» 

Свое желание фанаты армейцев выразили с помощью петиции. 
17 июля 2023 17:41
автор: Глеб Шевяков

Болельщики ЦСКА создали петицию, в которой требуют закрасить граффити на стенах домашнего стадиона красно-синих «ВЭБ Арена» с изображением бывшего игрока команды Марио Фернандеса. Документ был опубликован на сайте change.org.

Ранее бразильский футболист вернулся в Россию и заключил контракт с «Зенитом». С 2012 по 2022 годы он играл в составе московского клуба.

«17 июля Марио подписал контракт с «Зенитом», чем навсегда испортил себе репутацию среди болельщиков ЦСКА. Мы требуем навсегда убрать граффити с его изображением со стадиона «ВЭБ Арена», — приводится текст в представленной петиции.

В данный момент петицию подписали более 200 человек.

Добавим, что летом 2022 года Фернандес принял решение приостановить свою карьеру и контракт с ЦСКА. В начале текущего года он возобновил выступления и перешел в «Интернасьонал», но в апреле расторг соглашение с бразильским клубом. В понедельник, 17 июля, 32-летний футболист перешел в «Зенит» в качестве свободного агента.

источник: Change.org
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