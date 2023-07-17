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ЦСКА обратился к Фернандесу после перехода игрока в «Зенит»

Футболист играл в стане армейцев десять лет.
ЦСКА обратился к Фернандесу после перехода игрока в «Зенит»
17 июля 2023 18:17
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Зенит»

ЦСКА опубликовал ответ бывшему защитнику клуба Марио Фернандесу, который сегодня стал игроком «Зенита».

Ранее 32-летний футболист заявил, что армейцы отказались платить компенсацию «Интернасьоналу», что и помешало бразильцу вернуться в команду.

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Добавим, что сегодня «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом на один год с возможностью пролонгации.

источник: ПФК ЦСКА
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