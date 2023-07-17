Брызгалов назвал имя лучшего нападающего в России 

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился воспоминаниями о своем пребывании в «Спартаке», а также рассказал, какие игроки красно-белых выделялись на фоне остальных.

Отметим, что 30-летний футболист назвал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим российским нападающим.

«Много кто. Тот же Дзюба, которого я сейчас считаю лучшим нападающим в стране. Были сильные легионеры: Эменике, Веллитон, Макгиди. Даже как бы ни критиковали того же Кариоку, мяч у него невозможно было отобрать вообще. Из русских ребят — Макеев, Паршивлюк, Комбаровы, Глушаков… Можно чуть ли не весь состав называть. Все играли на высоком уровне», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Добавим, в феврале 2023 года Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента. С тех пор за железнодорожников он провел 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Он является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым с 2004 по 2015 годы.