ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Брызгалов назвал имя лучшего нападающего в России 

Ранее футболисты вместе выступали за «Спартак».
17 июля 2023 18:05
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился воспоминаниями о своем пребывании в «Спартаке», а также рассказал, какие игроки красно-белых выделялись на фоне остальных.

Отметим, что 30-летний футболист назвал форварда «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим российским нападающим.

«Много кто. Тот же Дзюба, которого я сейчас считаю лучшим нападающим в стране. Были сильные легионеры: Эменике, Веллитон, Макгиди. Даже как бы ни критиковали того же Кариоку, мяч у него невозможно было отобрать вообще. Из русских ребят — Макеев, Паршивлюк, Комбаровы, Глушаков… Можно чуть ли не весь состав называть. Все играли на высоком уровне», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Добавим, в феврале 2023 года Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента. С тех пор за железнодорожников он провел 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Он является воспитанником «Спартака» и принадлежал красно-белым с 2004 по 2015 годы.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» двух футболистов в обмен на Бернарду Силву 
Парижане не готовы тратить большую сумму на трансфер португальского хавбека. 
17.07.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис о словах Фернандеса после перехода в «Зенит»: это некрасиво, мерзко и противно
Бразилец уже отметился скандальным заявлением.
17.07.2023 18:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ловчев оценил переход бывшего защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит» 
Питерский клуб объявил о подписании бразильца сегодня, 17 июля.
17.07.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА обратился к Фернандесу после перехода игрока в «Зенит»
ЦСКА обратился к Фернандесу после перехода игрока в «Зенит»
Футболист играл в стане армейцев десять лет.
17.07.2023 18:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Шамиль Газизов рассказал, какой сделал вывод после работы в «Спартаке»
54-летний функционер трудился в московской команде на протяжении пяти месяцев. 
17.07.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Болельщики ЦСКА потребовали убрать граффити с изображением Марио Фернандеса с «ВЭБ Арены» 
Свое желание фанаты армейцев выразили с помощью петиции. 
17.07.2023 17:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хомуха считает, что новичку ЦСКА Фернандесу будет сложно выиграть конкуренцию у Караваева
17.07.2023 17:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Арисе» оценили вероятность возвращения Александра Кокорина в кипрский клуб
В данный момент российский форвард проводит тренировочный сбор с «Фиорентиной». 
17.07.2023 17:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.