Ловчев оценил переход бывшего защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит» 

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«За последнее время Марио многое о себе прочитал. И то, что толстый, и что хромой. Было много сплетен и гадостей в адрес игрока. Поэтому его отношение к ЦСКА немного поменялось. Бразильцы — это про деньги, современный футбол тоже про деньги. Фернандес мыслит категориями денег. Слова ничего не стоят сейчас. Стоят дела. Марио мне запомнится своей игрой. когда он в сборной забил Хорватии и мы радовались всей страной. Это запомнится и останется. Марио игрой заслужил уважение», – заявил 74-летний эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что летом прошлого года Фернандес принял решение приостановить карьеру и контракт с ЦСКА, отправившись на родину, в Бразилию. В декабре того же года он присоединился к «Интернасьоналу», однако весной 2023 года расторг контракт с бразильской командой, а в понедельник, 17 июля заключил соглашение с «Зенитом» до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления еще на год.