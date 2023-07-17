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Ловчев оценил переход бывшего защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит» 

Питерский клуб объявил о подписании бразильца сегодня, 17 июля.
17 июля 2023 18:22
автор: Глеб Шевяков

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«За последнее время Марио многое о себе прочитал. И то, что толстый, и что хромой. Было много сплетен и гадостей в адрес игрока. Поэтому его отношение к ЦСКА немного поменялось. Бразильцы — это про деньги, современный футбол тоже про деньги. Фернандес мыслит категориями денег. Слова ничего не стоят сейчас. Стоят дела. Марио мне запомнится своей игрой. когда он в сборной забил Хорватии и мы радовались всей страной. Это запомнится и останется. Марио игрой заслужил уважение», – заявил 74-летний эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что летом прошлого года Фернандес принял решение приостановить карьеру и контракт с ЦСКА, отправившись на родину, в Бразилию. В декабре того же года он присоединился к «Интернасьоналу», однако весной 2023 года расторг контракт с бразильской командой, а в понедельник, 17 июля заключил соглашение с «Зенитом» до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления еще на год.

источник: «Советский спорт»
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