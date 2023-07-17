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Новичок «Зенита» Фернандес заявил, что ждет с нетерпением матча с ЦСКА

Очный поединок команд состоится в сентябре.
17 июля 2023 18:57
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал об отношении к ЦСКА.

Напомним, что 32-летний футболист выступал за московский клуб с 2012 по 2022 годы. Сегодня бразилец подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

«Всeгда буду говорить, что я с большим уважeнием относился, отношусь и продoлжу относиться к армейскому клубу. Я провeл в нeм очень много времени, у мeня в ЦСКА остались очень хорошие друзья. И, конeчно, матча с ЦСКА буду ждать с нетeрпением», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

Добавим, что ЦСКА и «Зенит» встретятся 3 сентября в первом круге чемпионата РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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