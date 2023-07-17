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Канчельскис о словах Фернандеса после перехода в «Зенит»: это некрасиво, мерзко и противно

Бразилец уже отметился скандальным заявлением.
17 июля 2023 18:42
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова Марио Фернандеса о том, то он неистово болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России с ЦСКА.

«Такие слова нормой считать нельзя! Человек занимается популизмом. Надо же как-то в глазах «Зенита» отличиться. Вот и рассказывает… Фернандес сказал бы еще, что с детства болеет за «Зенит» - это было бы вообще супер!

Некрасиво. Не думаю, что ЦСКА ему что-то плохое сделал. Человек десять лет играл в России и до сих пор не говорит по-русски - все время с переводчиком. О чем это говорит? Это некрасиво, мерзко и противно. Видите, что делают деньги с людьми. Сейчас совершенно другие ценности», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, Фернандес десять лет выступал в составе армейцев, после чего уехал в Бразилию, однако в итоге вернулся в Россию, приняв предложение «Зенита». Сам защитник при этом неоднократно заявлял, что в России будет выступать только за ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
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