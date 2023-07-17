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«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» двух футболистов в обмен на Бернарду Силву 

Парижане не готовы тратить большую сумму на трансфер португальского хавбека. 
17 июля 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Руководство «ПСЖ» рассчитывает приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, красно-синие предложили английскому клубу итальянского хавбека Марко Верратти и вратаря Джанлуиджи Доннарумму в обмен на 28-летнего футболиста, так как не хотят платить большие деньги за трансфер. Сообщается, что «горожане» отклонили предложение.

Напомним, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за команду Хосепа Гвардиолы он провел 55 матчей, в которых отличился семью забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

источник: Foot Mercato
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