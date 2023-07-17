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«Химки» потерпели поражение от «Тюмени» в 1-м туре Первой лиги 

Игра состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени.
17 июля 2023 19:24
автор: Глеб Шевяков

«Химки» на выезде уступили «Тюмени» в матче 1-го тура Первой лиги.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей забитыми мячами отличились Илья Порохов, который был точен с 11-метровой отметки (13-я минута), Александр Коротаев (49) и Евгений Татаринов (76). За подмосковную команду гол с пенальти забил Александр Руденко (41).

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Химки» вылетели из РПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В матче второго тура подопечные Андрея Талалаева сыграют дома с «Торпедо» (24 июля).

Первая лига.

1-й тур

«Тюмень» – «Химки» – 1:3 (1:1)

Голы: Порохов, 13. Коротаев, 49. Татаринов, 76 – Руденко, 41.

источник: «Советский спорт»
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