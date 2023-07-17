Трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Соколова в «Пари НН» находится под вопросом 

Переход полузащитника «Крыльев Советов» Артёма Соколова в «Пари НН» может не состояться из-за проблем со здоровьем игрока. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, у 20-летнего игрока подозревают двусторонний пневмоторакс.

Ранее появилась информация, что нижегородская команда рассчитывает оформить полноценный трансфер футболиста этим летом.

Добавим, в феврале 2023 года «Пари НН» арендовал Соколова у «Крыльев Советов». В прошедшем сезоне за нижегородцев он провел семь матчей и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.