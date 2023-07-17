В Италии считают, что Рожерио усилит «Спартак»

Журналист Tuttosport Массимо Франки отреагировал на возможный трансфер в «Спартак» защитника «Сассуоло» Рожерио.

Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент близок к переходу в стан красно-белых.

«Рожерио — хороший защитник, он усилит «Спартак». Он сто процентов сможет заиграть в РПЛ, в Серии А он показал, что на многое способен» - цитирует Франки «РБ-Спорт».

Добавим, что в первом туре «Спартак» примет дома «Оренбург». Матч пройдет 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.