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«Тоттенхэм» отклонил трансферное предложение «Спартака» по защитнику Санчесу 

Лондонский клуб также отказался продавать колумбийца в «Галатасарай».
17 июля 2023 19:55
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» не принял предложение «Спартака» о переходе защитника Давинсона Санчеса в московский клуб. Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «шпор» не устроила предложенная сумма красно-белых в размере десяти миллионов евро за 27-летнего футболиста. Сообщается, что английская команда также отклонила предложение «Галатасарая», который предложил на один миллион евро меньше за колумбийского игрока.

Добавим, Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе лондонцев он провел 24 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до конца июня 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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