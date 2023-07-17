«Тоттенхэм» отклонил трансферное предложение «Спартака» по защитнику Санчесу 

«Тоттенхэм» не принял предложение «Спартака» о переходе защитника Давинсона Санчеса в московский клуб. Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «шпор» не устроила предложенная сумма красно-белых в размере десяти миллионов евро за 27-летнего футболиста. Сообщается, что английская команда также отклонила предложение «Галатасарая», который предложил на один миллион евро меньше за колумбийского игрока.

Добавим, Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 в составе лондонцев он провел 24 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до конца июня 2024 года.