Представлена сетка Пути регионов Кубка России на сезон-2023/2024

Стала известна сетка первых раундов Пути регионов Кубка России на предстоящий сезон. Расписание матчей опубликовала пресс-служба РФС.

Отметим, что в первых раундах турнира примут участие любительские клубы, а также команды дивизионов «А» и «Б» Второй лиги. В том числе «Знамя Труда» сыграет против «Строгино», а питерское «Динамо» проведет матч против «Кировца-Восхождение» из того же города.

Во втором раунде Пути регионов Кубка страны «Спартак-Нальчик» встретится с «Динамо-Ставрополь», а волгоградский «Ротор» выступит против «Астрахани».

Добавим, что матчи первого раунда Пути регионов Кубка России состоятся в период с 1 по 3 августа. В свою очередь, второй раунд соревнований пройдет с 22 августа по 24 число того же месяца. Время игр определится позже.