Орлов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу будущего хавбека Вендела в «Зените».

Отметим, что 25-летний игрок в настоящее время находится в Бразилии, а сроки его возвращения в Санкт-Петербург остаются неизвестны. Ранее появилась информация, что бразилец недоволен атмосферой в клубе и планирует покинуть команду Сергея Семака этим летом.

«Вендел — ключевой игрок. Но ситуация с ним непонятная. Никто пока не знает, когда он вернется, что там на самом деле произошло. В «Зените» уверены, что в любом случае Вендел должен вернуться в Питер. Для поиска команды ему не нужно ездить по всему миру. У Вендела действующий контракт с командой. Значит, пока ничего не изменилось, ему надо тренироваться и играть за «Зенит», — приводит слова 78-летнего журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Вендел присоединился к «Зениту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне за сине-бело-голубых он провел 33 игры, отличился девятью забитыми мячами и пятью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро. Он является трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.