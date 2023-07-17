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Орлов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом

В данный момент бразильский игрок не вернулся в расположение питерской команды.
17 июля 2023 20:25
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу будущего хавбека Вендела в «Зените».

Отметим, что 25-летний игрок в настоящее время находится в Бразилии, а сроки его возвращения в Санкт-Петербург остаются неизвестны. Ранее появилась информация, что бразилец недоволен атмосферой в клубе и планирует покинуть команду Сергея Семака этим летом.

«Вендел — ключевой игрок. Но ситуация с ним непонятная. Никто пока не знает, когда он вернется, что там на самом деле произошло. В «Зените» уверены, что в любом случае Вендел должен вернуться в Питер. Для поиска команды ему не нужно ездить по всему миру. У Вендела действующий контракт с командой. Значит, пока ничего не изменилось, ему надо тренироваться и играть за «Зенит», — приводит слова 78-летнего журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Вендел присоединился к «Зениту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне за сине-бело-голубых он провел 33 игры, отличился девятью забитыми мячами и пятью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро. Он является трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

источник: «Спорт-Экспресс»
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