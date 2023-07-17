Килиан Мбаппе впервые встретится с президентом «ПСЖ» после своего отказа продлевать контракт 

Во вторник, 18 июля нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе возобновит тренировки с командой, а также впервые встретится с президентом клуба Нассер Аль-Хелаифи после того, как сообщил о том, что не намерен продлевать свой контракт с красно-синими, который истекает в конце сезона-2023/2024. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что ранее у 24-летнего футболиста завершился отпуск, поэтому он уже прошел медосмотр и завтра начнет вновь тренироваться с парижской командой. На предстоящей тренировке ожидается появление Аль-Хелаифи, который выступит с речью перед футболистами.

Ранее появилась информация, что французский форвард близок к переходу в «Реал» этим летом.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. С тех пор за клуб Лиги 1 он провел 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.