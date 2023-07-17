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Марио Фернандес назвал причину, по которой не вернулся в ЦСКА 

В понедельник, 17 июля игрок подписал контракт с «Зенитом».
17 июля 2023 21:02
автор: Глеб Шевяков

Новичок «Зенита», фланговый защитник Марио Фернандес выступил с заявлением, в котором объяснил, почему не смог вернуться в ЦСКА.

Отметим, что бразильский футболист выступал за московскую команду с 2012 по 2022 годы. Летом прошлого года он приостановил карьеру и контракт с армейцами, а в январе 2023 года возобновил выступления в составе «Интернасьонала». В апреле того же года 32-летний игрок расторг соглашение с бразильским клубом и стал свободным агентом.

«В апреле, будучи свободным агентом, но имея финансовый пункт в случае сделок с другими клубами перед «Интерасьоналом», который должен был быть оплачен в размере небольшой суммы, я сразу же связался с ЦСКА, сообщив об этом и выразив желание вернуться в клуб. ЦСКА, узнав о пункте, возразил, заявив, что они не согласны с такой суммой и не хотят платить полную сумму штрафа, предложив мне оплатить часть сделки из собственного кармана. Я посчитал это несправедливым, учитывая, что я ранее отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА. В течение примерно двух месяцев контактов шли переговоры, после чего клуб решил прекратить переговоры со мной. Затем на меня вышел «Зенит». Но даже при этом ЦСКА не хотел платить низкую стоимость пункта о моём трансфере», – приводит слова бразильца «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» объявил о переходе Фернандеса в стан сине-бело-голубых сегодня, 17 июля. За свою карьеру в ЦСКА он провел 329 матчей, отличился 11 забитыми мячами и отдал 47 результативных передач. Будучи футболистом красно-синих он стал трехкратным чемпионом России, двухкратным обладателем Суперкубка страны, а также один раз победителем Кубка.

источник: Чемпионат.com
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