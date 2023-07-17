Романо сообщил, что Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заключил новое трудовое соглашение с английской командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 25-летний футболист продлил контракт с «красными дьяволами» до конца сезона-2027/2028. Сообщается, что клуб объявит о новом соглашении англичанина в ближайшее время.

Добавим, что Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 56 матчей, в которых отличился 30 забитыми мячами и отдал 11 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.