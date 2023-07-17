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Юрий Сёмин рассказал, какие улучшения ждет в новом сезоне РПЛ 

Чемпионат России-2023/2024 стартует 21 июля.
17 июля 2023 21:28
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что ждет улучшения качества работы судейства в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«От нового сезона жду улучшения уровня судейства. Прошлый розыгрыш чемпионата был далеко не идеальным в этом плане. Судьям было над чем поработать в это межсезонье. Должны меньше ошибаться», — приводит слова 76-летнего специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что сезон-2023/2024 в РПЛ начнется с матча «Динамо» — «Краснодар», который состоится в пятницу, 21 июля. Победителем прошлого розыгрыша чемпионата России стал «Зенит». Сине-бело-голубые завоевывают этот трофей пять лет подряд.

источник: «РБ-Спорт»
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