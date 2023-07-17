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Талалаев отреагировал на поражение «Химок» на старте сезона в Первой лиге 

В первом туре чемпионата подмосковная команда уступила «Тюмени».
17 июля 2023 21:52
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги матча 1-го тура Первой лиги, в котором его команда на выезде потерпела поражение от «Тюмени».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Пропустили три, забили один. Любой эксперимент имеет право быть, но не всегда бывает удачным. Сегодня был экспериментальный состав. Будем совершенствовать. Счет показал, что с такой организованной командой не хватает просто мастерства, нужно выигрывать за счет эмоций, желания», — приводит слова 50-летнего специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Химки» заняли 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и таким образом вылетели из высшего дивизиона чемпионата России. В следующем туре Первой лиги красно-черные сыграют дома против «Торпедо».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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