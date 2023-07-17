Талалаев отреагировал на поражение «Химок» на старте сезона в Первой лиге 

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвел итоги матча 1-го тура Первой лиги, в котором его команда на выезде потерпела поражение от «Тюмени».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Пропустили три, забили один. Любой эксперимент имеет право быть, но не всегда бывает удачным. Сегодня был экспериментальный состав. Будем совершенствовать. Счет показал, что с такой организованной командой не хватает просто мастерства, нужно выигрывать за счет эмоций, желания», — приводит слова 50-летнего специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Химки» заняли 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и таким образом вылетели из высшего дивизиона чемпионата России. В следующем туре Первой лиги красно-черные сыграют дома против «Торпедо».