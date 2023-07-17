«Балтика» может подписать бывшего вратаря сборной России

Экс-голкипер сборной России Сослан Джанаев в ближайшее время может заключить контракт с «Балтикой». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 36-летний футболист может присоединиться к калининградскому клубу на правах свободного агента, так как его соглашение с «Сочи» истекло по окончании сезона-2022/2023. Сообщается, что «балтийцы» также проявляют интерес к вратарю «Тобола» Ивану Коновалову.

Добавим, Джанаев играл в составе «Сочи» с 2019 года. В минувшем сезоне за сочинский клуб он провел 11 матчей, пропустил 23 гола и отстоял три встречи на ноль. Также на его счету три игры за сборную России.