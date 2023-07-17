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Гарри Кейн не планирует переходить в «ПСЖ» 

Ранее сообщалось, что парижский клуб заинтересован в услугах английского форварда.
17 июля 2023 22:52
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не намерен переходить в «ПСЖ». Об этом сообщает Telegraph Sport.

Как утверждает источник, 29-летний футболист не хочет переезжать в чемпионат Франции, несмотря на интерес к нему со стороны парижан. Сообщается, что игрок рассчитывает присоединиться к «Баварии» в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб отправил лондонцам два предложения по форварду, однако дважды получил отказ.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за в составе «шпор» он провел 435 матчей, в которых забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

источник: The Telegraph
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