Гарри Кейн не планирует переходить в «ПСЖ» 

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не намерен переходить в «ПСЖ». Об этом сообщает Telegraph Sport.

Как утверждает источник, 29-летний футболист не хочет переезжать в чемпионат Франции, несмотря на интерес к нему со стороны парижан. Сообщается, что игрок рассчитывает присоединиться к «Баварии» в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб отправил лондонцам два предложения по форварду, однако дважды получил отказ.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за в составе «шпор» он провел 435 матчей, в которых забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.