Клаудиньо рассказал, чувствует ли себя русским после получения гражданства

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что не чувствует себя русским в данный момент.

«Я — русский? Нет. Малком говорит, что он русский, но я так сказать не могу», — приводит слова 26-летнего футболиста Sport24.ru.

В феврале нынешнего года бразильский игрок совместно со своим партнером по команду Малкомом получили гражданство России.

Добавим, что Малком перешёл в «Зенит» в августе 2021 года. С тех пор за сине-бело-голубых он провел 62 матча, в которых забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. В составе питерской команды он стал двухкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Суперкубка страны. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.