Газизов отказал топ-клубу РПЛ перед назначением в махачкалинское «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что мог занять аналогичную должность в топ-клубе РПЛ.

По словам функционера, он взвесил все за и против и решил присоединиться к дагестанскому клубу.

«Не хочу говорить, что именно за клуб это был. Ещё на руках у меня было предложение из Казахстана. Потом, когда чуть-чуть успокоился, принял приглашение Гаджи Муслимовича», – добавил Газизов, чьи слова приводит Sport24.ru.

Шамиль Газизов долгое время руководил «Уфой». Также он известен по работе в московском «Спартаке».

Что касается «Динамо», то сезон-2023/24 махачкалинский клуб проведет ФНЛ.