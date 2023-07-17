«Марсель» близок к подписанию нападающего «Челси» 

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку в ближайшее время. Им интересуется «Марсель». Об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает источник, «олимпийцам» необходимо согласовать условия перехода габонского футболиста с лондонской командой для завершения сделки. Сам 34-летний нападающий рассчитывает вновь выступать в чемпионате Франции.

Добавим, что Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в сентябре 2022 года. Всего за синих на его счету 21 матч, три забитых мяча и одна результативная передача. Его контракт с лондонцами рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро.