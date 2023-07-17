Лидер «Црвены Звезды» в последний момент передумал идти в «Спартак» и будет играть в «Зените»

Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхиня Еракович вылетит в Санкт-Петербург 22 июня для того, чтобы подписать контракт с «Зенитом».

По информации Maxbet Sport, белградцы уже полностью согласовали трансфер игрока в московский «Спартак». Красно-белые также согласовали с «Црвеной Звездой» условия его личного контракта, однако в последний момент «Зенит» перебил предложение москвичей и воспользовался партнерскими отношениями с сербами.

Как сообщает источник, Еракович будет получать в «Зените» чуть больше одного миллиона евро в год. Примерно столько же обещал платить ему и «Спартак».

Напомним также, что у «Зенита» и «Црвены Звезды» общий спонсор - «Газпром».