Виллиан вернулся в «Фулхэм» спустя 17 дней после ухода

«Фулхэм» объявил о заключении нового контракта с нападающим Виллианом. Об этом сообщает пресс-служба «дачников».

Как утверждает источник, стороны подписали годичный контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний форвард находился в статусе свободного агента с 1 июля текущего года, так как его прошлое соглашение с белыми истекло.

Добавим, что Виллиан выступает за «Фулхэм» с прошлого года. Всего за лондонцев он отыграл 30 матчей, отметился пятью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.