Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские клубы

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не намерен возвращаться в европейский футбол.

«Я нe вернусь в европeйский футбол, дверь закрыта дo конца. Мне 38 лeт, к тому же уровень европeйского футбола заметно упaл. Единственная достойнaя лига – АПЛ, она значительно опережaет все остальные», –приводит в соцсети слова Роналду инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что португалец ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Криштиану провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.