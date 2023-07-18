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«Зенит» может снизить цену за Вендела, если получит от «Палмейраса» несколько игроков

Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2027 года.
18 июля 2023 08:47
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Палмейрасе».

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга запросил за трансфер 25-летнего футболиста.

По информации журналиста Раиса Симплицио, «Зенит» готов снизить цену за Вендела. Для этого «Палмейрас» должен включить в сделку несколько игроков.

Ранее подобный трансфер клуб РПЛ оформлял с «Коринтиансом».

В минувшем сезоне чемпионата России Вендел провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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