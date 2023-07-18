«Зенит» может снизить цену за Вендела, если получит от «Палмейраса» несколько игроков

Хавбек «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Палмейрасе».
Ранее в СМИ сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга запросил за трансфер 25-летнего футболиста.
По информации журналиста Раиса Симплицио, «Зенит» готов снизить цену за Вендела. Для этого «Палмейрас» должен включить в сделку несколько игроков.
Ранее подобный трансфер клуб РПЛ оформлял с «Коринтиансом».
В минувшем сезоне чемпионата России Вендел провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
источник: «Советский спорт»