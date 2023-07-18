«Фламенго» согласовал сумму выплаты за полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Хавбек «Зенита» Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго».

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Серхио Хиль, стороны уже согласовали сумму выплаты за 26-летнего футболиста. «Зенит» и «Фламенго» ведут переговоры о способе оплаты.

Отмечается, что клуб из Бразилии собирается выплачивать деньги за Клаудиньо частями. Ранее в СМИ появилась информация, что «Фламенго» был готов заплатить около 17–18 млн евро.

Добавим, что Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.