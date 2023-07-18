«Челси» откажется от трансфера Влаховича

«Челси» не будет подписывать контракт с форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний футболист может перейти в «ПСЖ». Фанаты парижского клуба угрожали Душану отрезать пальцы, если он перейдет в их команду.

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб не планирует трансфер из-за зарплаты Влаховича, которая сильно скажетcя на общем бюджет »синих». »Челси» был готов арендовать нападающего, но «Ювентус» не согласен на это условие.

Добавим, что соглашение между Влаховичем и «Ювентусом» истекает летом 2026 года.