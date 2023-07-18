«Монако» с Головиным отправилось на предсезонный сбор в Англию

«Монако» объявил список игроков, которые вместе с командой отправились на предсезонный сбор в Англию.

Как сообщает пресс-служба монегасков, в Бирмингем полетели 29 футболистов. В их число попал российский хавбек Александр Головин. Зимой полузащитник продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

Сбор в Англии продлится до 22 июля. «Монако» проведет товарищеские матча — с «Бетисом» (19 июля) и с «Лидсом» (22-го).

В минувшем сезоне Александр провел 45 матчей, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.