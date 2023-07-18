«Бавария» в шаге от приобретения грузинского вратаря, Зоммер уйдет в «Интер»

Мюнхенская «Бавария» практически закрыла сделку по приобретению голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

По информации Leadersport, сторонам осталось лишь уладить последние формальности. Также сообщается, что Ян Зоммер, заменявший травмированного Мануэля Нойера, отправится в миланский «Интер», где заменит Самира Хандановича.

Контракт Мамардашвили с мюнхенским топ-клубом будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2022/23 грузин выступал за «Валенсию», в составе которой провел 42 матча, в которых пропустил 49 мячей.