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«Бавария» в шаге от приобретения грузинского вратаря, Зоммер уйдет в «Интер»

Молодой голкипер приятно удивляет специалистов своей игрой.
18 июля 2023 09:50
автор: Александр Шульгин

Мюнхенская «Бавария» практически закрыла сделку по приобретению голкипера «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

По информации Leadersport, сторонам осталось лишь уладить последние формальности. Также сообщается, что Ян Зоммер, заменявший травмированного Мануэля Нойера, отправится в миланский «Интер», где заменит Самира Хандановича.

Контракт Мамардашвили с мюнхенским топ-клубом будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2022/23 грузин выступал за «Валенсию», в составе которой провел 42 матча, в которых пропустил 49 мячей.

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