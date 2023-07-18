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Газизов — о Федуне: он — барин, я — простолюдин. Негоже барину разговаривать с простолюдинами

Экс-гендиректор «Спартака» проиграл все суды его бывшему владельцу.
18 июля 2023 10:06
автор: Александр Шульгин

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о своих отношениях с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Стоит ли кто-то за Федуном в истории с судом? Да нет. Он сумасшедше богатый человек, он всего этого добился сам, ему тут никто не нужен. Я могу ему позвонить, но он не берёт трубку. Негоже барину разговаривать с простолюдинами. Он барин, а я простолюдин. Наверное, он так считает», приводит слова Газизова Sport24.ru.

Напомним, Газизов судится с Федуном по поводу выплат, якобы положенных ему за недолгое время работы в «Спартаке». Пока все суды выиграл Федун, однако Газизов продолжает подавать новые иски.

Сам Леонид Арнольдович покинул клуб в 2022 году, продав свою долю акций компании «Лукойл».

источник: Sport24.ru
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