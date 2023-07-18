Бывший тренер «Спартака» Пилипчук уволен из словенского «Целе» без объяснения причин

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук уволен из словенского клуба «Целе».

По информации «Чемпионата», о причинах такого решения руководства словенского клуба ничего неизвестно.

Напомним, россиянин возглавил команду в июне 2022 года, и под его руководством она успела провести 39 матчей. По итогам сезона-2022/23 «Целе» занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь люблянской «Олимпии».

Добавим, что в «Спартаке» Пилипчук был помощником Массимо Карреры в чемпионском для красно-белых сезоне-2016/2017. Также специалист трудился в »Долгопрудном», «Спартаке-2», минском «Динамо» и грозненском «Ахмате».