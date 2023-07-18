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РФС повысил гонорары инспекторов матчей РПЛ

Новый сезон стартует 21 июля.
18 июля 2023 11:02
автор: Александр Поволоцкий

Российский футбольный союз объявил о повышении гонораров инспекторов матчей чемпионата РПЛ.

Отмечается, что они будут получать за работу на одной игре по 50 тысяч рублей, начиная с 20-го тура. Доход инспектора должен возрасти на 40 процентов от текущего уровня к старту сезона-2025/2026.

«Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из VAR-центра и получат доступ к переговорам судей», — приводит пресс-служба союза слова руководителя судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Добавим, что игры 20-го тура намечены на 10 марта 2024 года.

источник: РФС
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