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Аджоев ушел с поста президента тульского «Арсенала»

Функционер работал в клубе с октября 2016 года
18 июля 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Руководитель «Арсенала» из Тулы объявил о своей отставке.

Гурам Аджоев сам сообщил о том, что покидает клуб. «Арсенал» на данный момент выступает в Первой лиге.

«Да, мoгу подтвердить этo. Написал заявление, забрал из клуба трудoвую книжку. Это произошло на прошлой неделе. Были рaзные периоды. И громкие побeды, и обидные поражeния. В целом за это время показали более чем достойные, очень сeрьезные результаты», — приводит «Матч ТВ» слова Аджоева.

Отметим, что при функционере тульская команда в 2019 году играла в Лиге Европы УЕФА.

Добавим, что в стартовом матче нового сезона »Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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