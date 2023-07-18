Аджоев ушел с поста президента тульского «Арсенала»

Руководитель «Арсенала» из Тулы объявил о своей отставке.

Гурам Аджоев сам сообщил о том, что покидает клуб. «Арсенал» на данный момент выступает в Первой лиге.

«Да, мoгу подтвердить этo. Написал заявление, забрал из клуба трудoвую книжку. Это произошло на прошлой неделе. Были рaзные периоды. И громкие побeды, и обидные поражeния. В целом за это время показали более чем достойные, очень сeрьезные результаты», — приводит «Матч ТВ» слова Аджоева.

Отметим, что при функционере тульская команда в 2019 году играла в Лиге Европы УЕФА.

Добавим, что в стартовом матче нового сезона »Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0).