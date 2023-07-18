Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о продолжении карьеры в национальной команде.

Ранее 38-летний футболист исключил возвращение в один из европейских клубов.

«Каждый год мне всегда есть что доказывать. Доказывая, что я могу подавать пример долголетия, в свои 38 лет, думаю, что ещё могу делать полезные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошее участие в отборочном турнире, хорошее выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы», — приводит Record слова Роналду.

Добавим, что Криштиану является лучшим бомбардиром в истории сборных. На счету португальца 122 гола.