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«Динамо» согласовало личный контракт с полузащитником сборной Мексики

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
18 июля 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

«Динамо» достигло договоренности о соглашении с полузащитником «Пачуки» Луисом Чавесом.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Сезар Луис Мерло, клубы обсуждают последние детали трансфера 27-летнего футболиста. До оформления перехода Чавеса осталось несколько часов.

Отмечается, что Луис уже согласовал контракт с московским клубом на четыре года. В составе сборной Мексики хавбек провел 19 матчей.

В минувшем сезоне Чавес сыграл в 42 встречах. Мексиканец отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
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