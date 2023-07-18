«Динамо» согласовало личный контракт с полузащитником сборной Мексики

«Динамо» достигло договоренности о соглашении с полузащитником «Пачуки» Луисом Чавесом.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Сезар Луис Мерло, клубы обсуждают последние детали трансфера 27-летнего футболиста. До оформления перехода Чавеса осталось несколько часов.

Отмечается, что Луис уже согласовал контракт с московским клубом на четыре года. В составе сборной Мексики хавбек провел 19 матчей.

В минувшем сезоне Чавес сыграл в 42 встречах. Мексиканец отметился тремя голами и пятью результативными передачами.