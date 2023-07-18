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Пилипчук раскрыл причину увольнения из «Целе» и намекнул на возвращение в Россию

Словенский клуб неожиданно расторг контракт с российским специалистом.
18 июля 2023 12:35
автор: Александр Шульгин

Бывший наставник московского «Спартака» Роман Пилипчук прокомментировал свою отставку с поста главного тренера словенского «Целе».

«Планов пока нет — настолько неожиданно случилась отставка. Надо спокойно все проанализировать, уладить все последние дела в Словении. Допускаю, что продолжу работать в России. По крайней мере, надеюсь на это.

Тренер не должен сидеть дома. В межсезонье такие разговоры ходили, но я не рассматривал эти варианты, поскольку были договорённости с «Целе». Это было бы некорректно по отношению к клубу, потому что контракт действовал ещё год. Теперь этих обязательств нет, и я открыт для предложений», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Главной причиной своего увольнения россиянин назвал сменившийся вектор развития словенского клуба.

Напомним, россиянин возглавил команду в июне 2022 года, и под его руководством она успела провести 39 матчей. По итогам сезона-2022/23 «Целе» занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь люблянской «Олимпии».

Добавим, что в «Спартаке» Пилипчук был помощником Массимо Карреры в чемпионском для красно-белых сезоне-2016/2017. Также специалист трудился в »Долгопрудном», «Спартаке-2», минском «Динамо» и грозненском «Ахмате».

источник: Чемпионат.com
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