Известно имя игрока, которого «Зенит» может получить от «Палмейраса» в обмен на Вендела

Стало известно, какого футболиста может получить «Зенит» от «Палмейраса» в обмен на полузащитника Вендела.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает Nosso Palestra, «Зенит» может получить от «Палмейраса» 20-лентего форварда Кевина. Он станет частью компенсации. Кевину поступало предложение о переходе в украинский «Шахтёр», но бразильский клуб отклонил этот трансфер.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за все команды системы клуба, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.