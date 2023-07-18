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Известно имя игрока, которого «Зенит» может получить от «Палмейраса» в обмен на Вендела

Стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.
18 июля 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, какого футболиста может получить «Зенит» от «Палмейраса» в обмен на полузащитника Вендела.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает Nosso Palestra, «Зенит» может получить от «Палмейраса» 20-лентего форварда Кевина. Он станет частью компенсации. Кевину поступало предложение о переходе в украинский «Шахтёр», но бразильский клуб отклонил этот трансфер.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за все команды системы клуба, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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