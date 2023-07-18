Булыкин объяснил причины успеха «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил причину успеха «Зенита» в РПЛ.

«Всё вместе взятое: в мастерстве иностранцев, солидном бюджете и работе Семака. В команде собраны очень хорошие легионеры, а также имеется длинная скамейка. У клуба есть возможность подписывать и сильных отечественных игроков. Семак же отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке», — приводит слова Булыкина RT.

По итогам минувшего сезона клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.

15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России.