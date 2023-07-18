Олич — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: в моё время такое было невозможно

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал переход парагвайского защитника Хесуса Медины из стана армейцев в московский «Спартак».

«В моё время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но если предлагают условия получше, то уходят. В моё время ЦСКА был сильнейшей командой, и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить», — приводит слова хорвата Metaratimgs.

Также он отметил, что не видит ничего криминального в трансфере Марио Фернандеса в «Зенит», поскольку футболист как профессионал пошёл на более выгодные условия.

Добавим, что в составе ЦСКА Олич завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.