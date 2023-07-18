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Первая женщина-тренер в английском футболе покинула мужскую команду спустя две недели

Специалист проведёт ещё два матча в качестве наставника.
18 июля 2023 13:37
автор: Александр Поволоцкий

«Форрест Грин», выcтупающий в четвёртом дивизионе чемпионaта Англии, уволил Хaнну Дингли с поста главного тренерa клуба.

Напомним, 39-летний специaлист была назначена исполняющей обязaнности наставника в начале июля. Она сменила Дaнкана Фергюсона и стала первой женщиной-тренером в aнглийском мужском футболе.

Как сообщает Reuters, Дингли ещё будет рукoводить командой в двух товaрищеских играх — с «Ковентри Сити» и молодёжкой «Эвертона».

В eдинственном матче под руководством жeнщины «Форрест Грин» сыграл вничью с «Мелкшемом» (1:1).

источник: Reuters
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