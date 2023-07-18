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Олич объяснил, почему Марио Фернандес выбрал «Зенит»

Марио перешел в Санкт-Петербург из ЦСКА.
18 июля 2023 13:46
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в столичный клуб.

«Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство? Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушёл в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение. Марио перешёл в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А ещё в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины», - приводит слова Олича Metaratings.

За свою карьеру в ЦСКА Фернандес провел 329 матчей, отличился 11 забитыми мячами и отдал 47 результативных передач. Будучи футболистом красно-синих, защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны, а также один выигрывал Кубок.

Бразильский футболист выступал за московскую команду с 2012 по 2022 годы. Летом прошлого года он приостановил карьеру и контракт с армейцами, а в январе 2023 года возобновил выступления в составе «Интернасьонала». В апреле того же года 32-летний игрок расторг соглашение с бразильским клубом и стал свободным агентом.

источник: Metaratings.ru
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